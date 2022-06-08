Halı sahada oynanan maç sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika spor haberleri... Sosyal medyada ortaya çıkan halı sahada oynanan maçın görüntüleri gündem oldu. Mücadelede bir oyuncunun topa vurduğu esnada topun karşı binanın 4. katındaki daireye girmesi oldukça dikkat çekti.
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