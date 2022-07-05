Video Diğer Sporlar Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Tekvando Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

05 Temmuz 2022 | 12:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı final maçını izledi.

Maçın ardından müsabakaları biten Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, "Hakan'ın altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder" dedi.

Başkan Erdoğan, telefonda milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu an itibarıyla 42 altına ulaşmış vaziyetteyiz. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar bu sayıyı biraz daha artırıp Akdeniz Oyunları'ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, bu millete çok yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:43
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu 05 Temmuz 2022 | 12:00
00:39
Halı sahada oynanan maç sosyal medyada gündem oldu! 08 Haziran 2022 | 12:00
01:28
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! 14 Nisan 2022 | 12:00
01:42
Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu! 02 Eylül 2021 | 12:00
27:49
A Spor Taksi yollarda... 03 Kasım 2018 | 12:00
00:18
Formula 1'de inanılmaz kaza! 08 Nisan 2018 | 12:00
02:16
Mahmut Tekdemir'in burnunda kırık şüphesi 26 Nisan 2017 | 12:00
00:48
Kübalı voleybolculara hapis cezası 21 Eylül 2016 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN