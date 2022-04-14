57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabın lideri Eduardo Sepulveda!
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü etabı İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.
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