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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabın lideri Eduardo Sepulveda!

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dördüncü etabı İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.

14 Nisan 2022 | 12:20
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