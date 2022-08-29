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Hediyesi şoke etti! James Harden ve Lil Baby...

NBA yıldızı James Harden'a doğum gününde büyük bir sürpriz geldi. Yakın arkadaşı olan ünlü rapçi Lil Baby, ona hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi. İşte o anlar...

29 Ağustos 2022 | 11:13
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NBA yıldızı James Harden, düzenlediği partiyle 33. yaşını kutladı. Yakın arkadaşı olan ünlü rapçi Lil Baby, ona hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi!

Asıl adı Dominique Armani Jones olan ama sahne adı "Lil Baby" ile bilinen rapçi, inanılmaz bir harekete imza attı. 2017'de "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, yakın arkadaşı olan NBA yıldızı James Harden'ın doğum gününe katıldı.

Lil Baby, Philadelphia forması giyen başarılı basketbolcuya bir bavul içinde 250 bin dolar nakit para hediye etti. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede trend videolar arasına giren bu görüntünün altına, "Hayatta ne arkadaşlar var. Doğru insanlara denk gelmek önemli. Hayatımda daha iyi bir doğum günü hediyesi görmedim" şeklinde yorumlar yapıldı. Philadelphia forması giyen James Harden, 4 yıl için 228 milyon dolarlık bir kontrata sahip. "Sakal" lakabıyla tanınan yıldız basketbolcu daha önce de bir gecede parti için "1 milyon dolar" harcamasıyla gündeme gelmişti.

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