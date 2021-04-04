Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Hakeme takılırsan..."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında siyah beyazlıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş bu değil. Yöneticisi hala hakeme takılıyor. Hakeme takılırsan teknik direktörü ve futbolcuları kurtarırsın. Fenerbahçe maçında yapılan hataları hakeme yüklemeyeceksin." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

ABONE OL