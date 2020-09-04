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Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan 31 yaşındaki Josef De Souza ile temasa geçti. A Spor muhabiri Sercan Dikme şu ifadeleri kullandı. "Sergen hocanın isteği 6 ve 8 numarada oynayabilen Atiba'nın elini rahatlatabilecek bir oyuncu isteği. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları Josef De Souza ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk görüşme olumlu geçti. Josef De Souza'da ülkeye dönmek istiyor."
04.09.2020
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