A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği takımlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek.

Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şöyle:

1. hafta (Çin)

Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya

2. hafta (Hollanda)

Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya

3. hafta (Türkiye)

Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya

RAKİPLER

Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1. hafta (Çin)

Türkiye-Tayland

Türkiye-ABD

Türkiye-Çin

Türkiye-Japonya

2. hafta (Hollanda)

Türkiye-Almanya

Türkiye-Ukrayna

Türkiye-İtalya

Türkiye-Hollanda

3. hafta (Türkiye)

Türkiye-Belçika

Türkiye-Fransa

Türkiye-Polonya

Türkiye-Rusya

Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.