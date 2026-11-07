Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş BOA, kadın basketbolunun önemli derbisinde karşı karşıya geliyor. Namağlup ev sahibinin serisi ve konuk ekibin formu dikkat çekerken mücadele için yayın aramaları hızlandı. Derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bilgiler...
Kadın basketbolunda derbi günü! Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul'da karşılaşacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini korumak isterken Beşiktaş BOA, üst sıralardaki rakibine karşı kazanmayı hedefliyor. Galatasaray-Beşiktaş kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte detaylar...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA derbisi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. İstanbul'un iki köklü kulübünün kadın basketbol takımlarını karşı karşıya getirecek mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA karşılaşması HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler müsabakayı HT Spor televizyon yayınından ve kanalın resmî internet yayın ekranından takip edebilecek.
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG BEŞTE BEŞ YAPTI
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk beş karşılaşmasını kazanmayı başardı. Maç fazlasıyla ilk sırada bulunan BOTAŞ'ın arkasında 10 puanla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında kazanarak galibiyet sayısını altıya yükseltmek istiyor.
BEŞİKTAŞ BOA DERBİYE GALİBİYET MORALİYLE GELİYOR
Beşiktaş BOA, Galatasaray deplasmanı öncesindeki son lig mücadelesinde OGM Ormanspor karşısında 31 sayılık farkla galip geldi. Siyah-beyazlı ekip, 80-49 sona eren maçta rakibini son çeyrekte yalnızca dört sayıda tutarak savunmadaki performansıyla dikkat çekti.