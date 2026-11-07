Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş BOA, kadın basketbolunun önemli derbisinde karşı karşıya geliyor. Namağlup ev sahibinin serisi ve konuk ekibin formu dikkat çekerken mücadele için yayın aramaları hızlandı. Derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bilgiler...