Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya karşı karşıya geliyor. Kupa mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Final ne zaman ve nerede oynanacak, canlı yayın hangi ekranda olacak? İki takım daha önce kupayı kaç kez kazandı, organizasyonun şampiyonluk sayısında hangi ekip önde? İşte finalin yayın bilgileri, kupa geçmişi ve karşılaşma öncesinde öne çıkan önemli ayrıntılar...

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya'nın mücadelesi için geri sayım başladı. İki takımın kupa geçmişi karşılaşmaya ayrı bir anlam katarken, voleybolseverler finalin yayın programını araştırıyor. Ziraat Bankkart Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kupanın sahibini belirleyecek karşılaşmanın ayrıntıları…

ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Kupası mücadelesine Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak. TVF'nin güncel duyurusunda başlangıç saati 19.30 olarak yer alıyor. Böylece ilk programda açıklanan 18.00 yerine güncellenen saat esas alınacak.

TVF ZİRAAT BANKKART - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Final, yayıncının güncel programında da yer alıyor.

ZİRAAT BANKKART ALTINCI KUPANIN PEŞİNDE

Şampiyonlar Kupası'nı beş kez kazanan Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı olarak sahaya çıkacak. Başkent temsilcisi, Galatasaray karşısında kazanması hâlinde kupa sayısını altıya yükseltecek.

Ankara ekibinin şampiyonluk sayısındaki en yakın takipçileri, dörder kupası bulunan Fenerbahçe ve Halkbank. Bu tablo, Ziraat Bankkart'a mevcut liderliğini güçlendirme fırsatı sunuyor.

GALATASARAY 2019'DAKİ BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR

Galatasaray, organizasyondaki tek şampiyonluğunu 2019'da Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek elde etti. Ankara'da oynanan finalde beş set sonunda kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, bu kez Ziraat Bankkart karşısında ikinci şampiyonluğunu arayacak. Kulübün maç öncesi duyurusuna göre Galatasaray Madeş Mobilya, sezonun ilk karşılaşmasına da bu finalle çıkacak.

İKİ TAKIM BU YIL KUPA VOLEY FİNALİNDE DE KARŞILAŞTI

Ziraat Bankkart ile Galatasaray, bu yıl AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de rakip oldu. Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Ziraat Bankkart, 25-21, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Kupa Voley'deki o randevunun ardından iki ekip, bu kez Şampiyonlar Kupası için karşılaşacak. Galatasaray önceki finalin ardından rakibine karşı kazanmak isterken, Ziraat Bankkart bir başka kupa mücadelesini de galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

ERKEKLER ŞAMPİYONLAR KUPASI'NI KAZANAN TAKIMLAR

Ziraat Bankkart — 5 şampiyonluk: 2010, 2021, 2022, 2023, 2025.

— 5 şampiyonluk: 2010, 2021, 2022, 2023, 2025. Fenerbahçe — 4 şampiyonluk: 2011, 2012, 2017, 2020.

— 4 şampiyonluk: 2011, 2012, 2017, 2020. Halkbank — 4 şampiyonluk: 2013, 2014, 2015, 2018.

— 4 şampiyonluk: 2013, 2014, 2015, 2018. Galatasaray — 1 şampiyonluk: 2019.

— 1 şampiyonluk: 2019. İstanbul Büyükşehir Belediyespor — 1 şampiyonluk: 2009.

— 1 şampiyonluk: 2009. Arkas Spor — 1 şampiyonluk: 2024.

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