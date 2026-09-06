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Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? | TRT 1 CANLI

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye, finalde Polonya'yı 3-1 yenen İtalya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Eylül Türkiye-İtalya final maçının yayın saati, kanalı ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? | TRT 1 CANLI

Türkiye-İtalya voleybol maçını takip etmek için tıklayınız...

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, 6 Eylül 2026 Pazar günü CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finalinin yayıncısı belli oldu. "Türkiye-İtalya voleybol maçı izle" ve "TRT 1 canlı izle" aramaları final öncesinde yoğunlaştı. Son Avrupa Şampiyonu ve son Milletler Ligi şampiyonu unvanlarıyla turnuvaya başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda finale kadar yükselmeyi başardı. Türkiye-İtalya voleybol maçına dair detaylar A Spor'da...

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya finali 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final mücadelesi TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE KİMİNLE OYNUYOR?

Türkiye, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma resmi TRT 1 yayını üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edilebilir.

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