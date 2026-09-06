Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? | TRT 1 CANLI

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye, finalde Polonya'yı 3-1 yenen İtalya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Eylül Türkiye-İtalya final maçının yayın saati, kanalı ve tüm detayları...