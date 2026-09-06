Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? | TRT 1 CANLI
Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye, finalde Polonya'yı 3-1 yenen İtalya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Eylül Türkiye-İtalya final maçının yayın saati, kanalı ve tüm detayları...
Türkiye-İtalya voleybol maçını takip etmek için tıklayınız...
A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, 6 Eylül 2026 Pazar günü CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finalinin yayıncısı belli oldu. "Türkiye-İtalya voleybol maçı izle" ve "TRT 1 canlı izle" aramaları final öncesinde yoğunlaştı. Son Avrupa Şampiyonu ve son Milletler Ligi şampiyonu unvanlarıyla turnuvaya başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda finale kadar yükselmeyi başardı. Türkiye-İtalya voleybol maçına dair detaylar A Spor'da...
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-İtalya finali 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Final mücadelesi TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada!🇹🇷🏐— TRT 1 (@trt1) September 6, 2026
İtalya-Türkiye final maçı bu akşam 19.00'da TRT 1'de.📺 pic.twitter.com/6F07g8sqUv
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE KİMİNLE OYNUYOR?
Türkiye, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma resmi TRT 1 yayını üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edilebilir.