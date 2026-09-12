Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fransa - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...