Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fransa - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Müsabaka Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak.
İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Fransa ise organizasyona İsviçre'yi 3-0 yenerek başladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu Fransa'yı bu yıl Milletler Ligi'nde 3-0 mağlup etmişti.
Dünya sıralamasında Fransa 8'nci, Türkiye ise 10'uncu sırada bulunuyor.
Milliler, Fransa karşılaşmasıyla birlikte üst üste üç gün sahaya çıkacak. Türkiye, Fransa'yla oynadıktan sonra 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Fransa - Türkiye maçı 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.