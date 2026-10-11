Galatasaray Daikin evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i mağlup etti!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i mağlup etti. İşte detaylar...
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Janset Erkul)
Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Bedart, Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Pehlivan, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Öykü Saruhan, Zeynep Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)
Setler: 25-21, 25-15, 17-25, 25-20
Süre: 119 dakika (34, 27, 28, 30)