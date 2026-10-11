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Galatasaray Daikin evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i mağlup etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray Daikin evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i mağlup etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Janset Erkul)

Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Bedart, Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Pehlivan, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Öykü Saruhan, Zeynep Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-15, 17-25, 25-20

Süre: 119 dakika (34, 27, 28, 30)

#Galatasaray Daikin #VODAFONE Sultanlar Ligi
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