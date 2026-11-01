Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. Peki, kadın voleybol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar haberin devamında...