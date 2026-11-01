Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. Peki, kadın voleybol derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar haberin devamında...
Kadın voleybolunda derbi heyecanı yaşanıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin karşılaşması öncesinde gözler maçın yayın programına çevrildi. Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Fenerbahçe kadın voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana kadın voleybol maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak karşılaşmada ev sahibi Galatasaray Daikin, taraftarı önünde Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.
GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana derbisi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın saatinden itibaren takip edebilecek.
#MaçGünü | Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana 🏐Vodafone Sultanlar Ligi 📅 01.11.2026 ⏱ 19.00 📍TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 📺 TRT Spor Yıldız #️⃣ #RuhunlaKükre #GoforSuccess 🎫 Bilet almak için 👉 https://t.co/MsWYb2Ys7R https://t.co/ODnLQnxLya— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) November 1, 2026
GALATASARAY DAIKIN - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kadın voleybol derbisine İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. Galatasaray Daikin'in ev sahibi olduğu mücadelede iki takım, sezonun önemli karşılaşmalarından birinde galibiyet için sahaya çıkacak.
🏆 Vodafone Sultanlar Ligi 🆚 Galatasaray Daikin 🗓 1 Kasım Pazar 🕖 19.00 📍 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu 📺 TRT Spor Yıldız 📱 #SarıMelekler https://t.co/DPVmXpeAI3— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) October 31, 2026