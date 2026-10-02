Vodafone Sultanlar Ligi'nde 43. sezon başlıyor!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte detaylar...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon VakıfBank, Beşiktaş'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 14.00'te atılacak.

Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Peron'u ağırlayacak.

2026-27 sezonunda 7 şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul'dan 6, Ankara ve İzmir'den ikişer takımın yer aldığı ligde Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar ve Manisa birer ekiple temsil edilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon kupayı VakıfBank kaldırdı.

Sarı-siyahlılar, 2025-26 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Lig tarihindeki 15. şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, 2026-27 sezonunda Eczacıbaşı ile şampiyonluk sayısını eşitlemeye çalışacak.



ŞAMPİYONLUK SAYISINDA ECZACIBAŞI ZİRVEDE

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı oldu. Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 16 kez mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı, deplasmanlı ligin ilk sezonları olan 1984-85 ile 1988-89 arasında üst üste 5 şampiyonluk kazandı. Turuncu-beyazlılar, 1999-2000 ile 2002-03 yılları arasında da arka arkaya 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Eczacıbaşı son şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda elde ederken, VakıfBank'ın 2025-26 sezonundaki başarısıyla iki kulüp arasındaki fark bir şampiyonluk olarak kaldı.

VAKIFBANK SON YILLARA DAMGA VURDU

VakıfBank, son 14 sezonda 9 kez Sultanlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

2012-13 sezonunda Eczacıbaşı'nı play-off final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan sarı-siyahlılar, yedi yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

VakıfBank, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Sarı-siyahlı ekip, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kulübün daha önce VakıfBank, Güneş Sigorta ve VakıfBank Güneş Sigorta adlarıyla da lig şampiyonlukları bulunuyor.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonundan itibaren yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle takımlar, 14 kişilik müsabaka kadrolarında en fazla 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Sahada ise aynı anda en fazla 3 yabancı oyuncu yer alabilecek.

Önceki sezonlarda uygulanan "3+2 yabancı oyuncu kuralı"nda, takımların 14 kişilik müsabaka kadrolarında 5, oyun sırasında ise en fazla 3 yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriliyordu.

İKİ YENİ TAKIM SULTANLAR LİGİNDE

2026-27 sezonunda 1. Li'gden yükselen Afyon Belediye Yüntaş ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

İki takım da Sultanlar Ligi seviyesinde ilk defa yer alacak.

2019-20 SEZONU TAMAMLANAMADI

Voleybolda 2019-20 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.