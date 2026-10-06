Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Final setinde Eczacıbaşı Peron İstanbul’u mağlup ettiler
Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf VakıfBank oldu. VakıfBank rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: VakıfBank 25-21 Eczacıbaşı Peron İstanbul
2. Set sonucu: VakıfBank 25-23 Eczacıbaşı Peron İstanbul
3. Set sonucu: VakıfBank 19-25 Eczacıbaşı Peron İstanbul
4. Set sonucu: VakıfBank 17-25 Eczacıbaşı Peron İstanbul
5. Set sonucu: VakıfBank 15-10 Eczacıbaşı Peron İstanbul