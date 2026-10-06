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Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Final setinde Eczacıbaşı Peron İstanbul’u mağlup ettiler

Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Final setinde Eczacıbaşı Peron İstanbul’u mağlup ettiler

Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf VakıfBank oldu. VakıfBank rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: VakıfBank 25-21 Eczacıbaşı Peron İstanbul
2. Set sonucu: VakıfBank 25-23 Eczacıbaşı Peron İstanbul
3. Set sonucu: VakıfBank 19-25 Eczacıbaşı Peron İstanbul
4. Set sonucu: VakıfBank 17-25 Eczacıbaşı Peron İstanbul
5. Set sonucu: VakıfBank 15-10 Eczacıbaşı Peron İstanbul

#VakıfBank
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