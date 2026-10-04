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THY, 2-0'dan dönerek G.Saray Daikin'i yendi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti..

Giriş Tarihi:
THY, 2-0'dan dönerek G.Saray Daikin'i yendi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Türk Hava Yolları: 3 - Galatasaray Daikin: 2

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, İbrahim Acar

TÜRK HAVA YOLLARI: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)

GALATASARAY DAİKİN: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)

SETLER: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13

SÜRE: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)

#Türk Hava Yolları #Galatasaray Daikin #VODAFONE Sultanlar Ligi
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