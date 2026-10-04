THY, 2-0'dan dönerek G.Saray Daikin'i yendi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti..
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Türk Hava Yolları: 3 - Galatasaray Daikin: 2
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Nurper Özbar, İbrahim Acar
TÜRK HAVA YOLLARI: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
GALATASARAY DAİKİN: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)
SETLER: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13
SÜRE: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)