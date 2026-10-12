Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı!

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla organizasyonda 2. kez mutlu sona ulaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri