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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

#İtalya #Recep Tayyip Erdoğan #Mehmet Akif Üstündağ #Osman Aşkın Bak #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Türkiye Voleybol Federasyonu
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