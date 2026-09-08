Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri