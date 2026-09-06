İtalya-Türkiye | CANLI (CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Filenin Sultanları, İtalya karşısında galibiyet alarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...