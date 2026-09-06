İtalya-Türkiye | CANLI (CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Filenin Sultanları, İtalya karşısında galibiyet alarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Türkiye ile İtalya, Avrupa şampiyonluğu için kozlarını paylaşıyor. Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya'yı mağlup ederek kupayı bir kez daha kazanmayı hedefliyor.
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İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İtalya arasındaki Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.