Daniele Santarelli: Bu ülkede çalışmaktan çok mutluyum

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmasının ardından konuşan başantrenör Daniele Santarelli, yaz döneminde belirledikleri tüm hedeflere ulaştıklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, finalde yaşanan zorlu sürecin ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli bu yaz belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi.

Daniele Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anlatacak çok şeyi olduğunu belirten İtalyan başantrenör, "Yazı istediğimiz şekilde bitirdik. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz ve takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli, kötü geçen üçüncü setin ardından iyi toparlandıklarını aktararak, "Dördüncü setten sonra maça denge getirdik. Bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm. Üçüncü sete çok kötü başladık. Atakta çok endişeli bir görüntümüz vardı. Çok sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi bir takıma karşı bu tarz hatalar yaparsanız sizi mahvederler. Bizi de zaten üçüncü sette aynen bu şekilde kötü bir duruma soktular. Sonra dördüncü sete Saliha Şahin ile başladım. Derya Cebecioğlu'nu servis karşılamada zorladıkları için biraz daha manşetçi bir oyuncuyla başlamayı planladım. Sonra yedekteki bütün oyuncularımdan yardım almaya çalıştım. Oyuncularım yine dördüncü sette inanılmaz bir iş başardı." değerlendirmesinde bulundu.

