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Emine Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Emine Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

#A Milli Kadın Voleybol Takımı #Recep Tayyip Erdoğan #Emine Erdoğan
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