Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final bileti için Sırbistan karşısında sahaya çıkıyor. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Peki Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın yarı final mücadelesine ilişkin tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna yarı finalde devam ediyor. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu. "Türkiye Sırbistan voleybol maçı izle" ve "Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı izle" aramalarını yapan voleybolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Filenin Sultanları'nın yarı final mücadelesine dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou ile Portekiz Voleybol Federasyonundan Raquel Portela yönetecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Türkiye Sırbistan voleybol maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Voleybolseverler kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI BİLGİLERİ

Maç: Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye Turnuva: CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Tur: Yarı final

Yarı final Tarih: 5 Eylül 2026 Cumartesi

5 Eylül 2026 Cumartesi Saat: 16.00

16.00 Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Sinan Erdem Spor Salonu Yayın: TRT 1

TRT 1 Hakemler: Theodora Kyrıopoulou, Raquel Portela

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Grup aşamasının ardından son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşan milliler, rakibine set vermedi. Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek final biletini aldı. Ardından çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan Milliler karşılaşmayı 3-1 kazandı. Setler 18-25, 25-22, 18-25 ve 22-25 sonuçlandı ve karşılaşma 122 dakika sürdü. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlı ekibin son 4'teki rakibi de belli oldu.

SIRBİSTAN YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Sırbistan'da çeyrek finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Sırp ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Böylece Türkiye ile Sırbistan, final bileti için eşleşti.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇINI KAZANAN NE OLACAK?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşmasının kazananı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselecek. Bu eşleşmeden tur atlayan takım, finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dolayısıyla Filenin Sultanları, Sırbistan engelini aşması halinde şampiyonluk yolunda son iki takım arasına kalacak.

5 EYLÜL AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL PROGRAMI

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 5 Eylül Cumartesi günü iki yarı final karşılaşması oynanacak:

16.00 | Türkiye - Sırbistan

19.00 | Polonya - İtalya

Türkiye'nin Sırbistan karşısındaki mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



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