Türkiye Polonya CANLI İZLE | CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki 4 maçını da kazanarak son 16'ya kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, Polonya'yı da devirerek grubu namağlup tamamlamak istiyor. Türkiye-Polonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.