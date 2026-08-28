Türkiye Polonya CANLI İZLE | CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki 4 maçını da kazanarak son 16'ya kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, Polonya'yı da devirerek grubu namağlup tamamlamak istiyor. Türkiye-Polonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi. Gruptaki son karşılaşmada Polonya 'yı konuk eden Ay-Yıldızlılar grup aşamasını kayıpsız tamamlamak istiyor.
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TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son mücadelesinde Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye-Polonya karşılaşması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 19.00'da başladı.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Polonya karşılaşması, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.