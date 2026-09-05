Türkiye-Sırbistan CANLI İZLE | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final bileti için Sırbistan karşısında sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna yarı finalde devam ediyor. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu. Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final mücadelesi saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou ile Portekiz Voleybol Federasyonundan Raquel Portela yönetiyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI İZLE