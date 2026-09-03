Almanya-Türkiye maçı | CANLI (Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final)
Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final bileti için Almanya karşısında sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna çeyrek finalde devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, yarı final için Almanya karşısında parkeye çıkıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları ile Almanya arasındaki çeyrek final mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ile Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetiyor.
ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Türkiye Almanya voleybol maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.