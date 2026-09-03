Almanya-Türkiye maçı | CANLI (Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final)

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final bileti için Almanya karşısında sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...