A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibine set vermeden sahadan 3-0 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Türkiye, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle Azerbaycan'ı mağlup etti. Türkiye, yarı final bileti için Almanya karşısında. İşte dev mücadelenin saati ve yayın bilgisi...
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ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Almanya-Türkiye voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre mücadele 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya-Türkiye çeyrek final maçının TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının ardından son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk seti 25-14, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 25-22 kazanan milliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Böylece Türkiye, turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu da karşılaşmanın 79 dakika sürdüğünü ve setlerin 25-14, 25-15 ve 25-22 sonuçlandığını açıkladı.
TÜRKİYE-ALMANYA MAÇINI KAZANAN NE OLACAK?
Almanya-Türkiye çeyrek final mücadelesinde galip gelen takım, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek.
Filenin Sultanları, Almanya engelini aşması halinde Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesine devam edecek. Türkiye'nin hedefi, son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu unvanıyla mücadele ettiği turnuvada Almanya'yı da geçerek adını yarı finale yazdırmak olacak.
3 EYLÜL 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3 Eylül Perşembe günü iki çeyrek final karşılaşması oynanacak:
16.00 | Hollanda - Polonya 19.00 | Almanya - Türkiye