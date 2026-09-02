Almanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibine set vermeden sahadan 3-0 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Türkiye, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle Azerbaycan'ı mağlup etti. Türkiye, yarı final bileti için Almanya karşısında. İşte dev mücadelenin saati ve yayın bilgisi...