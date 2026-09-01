A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan karşısında sahaya çıkıyor. Türkiye-Azerbaycan maçı 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye - Azerbaycan maçını takip etmek için tıklayınız...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final yolundaki en kritik karşılaşmalarından birine çıkıyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı "Türkiye-Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye-Azerbaycan maçına dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mücadele 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Millilerin Azerbaycan karşısındaki mücadelesi, turnuvada yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı mağlup etmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ GRUP PERFORMANSI

Filenin Sultanları, turnuvaya A Grubu'nda başladı. Milli takım grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele etti.

Türkiye, grup aşamasında 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Böylece ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Son 16 turundaki Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasını Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE ÇIKARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi halinde rakibi Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN CEV KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE