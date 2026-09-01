A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi devam ediyor. Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi devam ediyor. Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlıların hedefi, rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN CEV KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Millilerin Azerbaycan karşısındaki mücadelesi, turnuvada yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı mağlup etmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ GRUP PERFORMANSI

Filenin Sultanları, turnuvaya A Grubu'nda başladı. Milli takım grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele etti.

Türkiye, grup aşamasında 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Böylece ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇININ HAKEMLERİ

Son 16 turundaki Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasını Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetiyorlar.