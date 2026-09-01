Filenin Sultanları'ndan 3-0'lık zafer! Çeyrek finaldeyiz
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Azerbaycan: Kristina Besman, Yelizaveta Ruban, Polina Rahimova, Mariya Kirilyuk, Stepanenko, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova (Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko)
Başantrenör: Faig Garayev
Setler: 25-14, 25-16, 25-22
Süre: 79 dakika (23, 27, 29)
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.
ÇEYREK FİNALDEYİZ!🇹🇷— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 1, 2026
Tebrikler #FileninSultanları!👏🏻 pic.twitter.com/s16GyLnfDB
İki devlet, tek millet... 🇹🇷🤝🇦🇿— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 1, 2026
📸 Galibiyet değil dostluk pozu veriyoruz...#TRTSporDijital pic.twitter.com/cI2S47UwWz