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Filenin Sultanları'ndan 3-0'lık zafer! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Filenin Sultanları'ndan 3-0'lık zafer! Çeyrek finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Azerbaycan: Kristina Besman, Yelizaveta Ruban, Polina Rahimova, Mariya Kirilyuk, Stepanenko, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova (Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko)

Başantrenör: Faig Garayev

Setler: 25-14, 25-16, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 27, 29)

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

#A Milli Kadın Voleybol Takımı #Türkiye Voleybol Federasyonu #Sinan Erdem Spor Salonu #Filenin Sultanları #Melissa Vargas #Hande Baladın #Eda Erdem #Zehra Güneş #Gizem Örge #Cansu Özbay
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