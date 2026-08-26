Almanya-Türkiye CANLI İZLE | CEV 2026 Avrupa Şampiyonası CANLI MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor. Gruptaki ilk üç maçını da kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Almanya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Filenin Sultanları Almanya-Türkiye voleybol maçı için sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Milliler, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor. Almanya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Almanya-Türkiye voleybol maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanıyor.

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya-Türkiye voleybol maçı saat 19.00'da başladı.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya-Türkiye voleybol maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 3'TE 3 YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ardından Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında ise Macaristan'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyete daha imza attı. Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda oynadığı ilk üç karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı ve Almanya maçı öncesinde namağlup durumda bulunuyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin A Grubu'ndaki grup maçları şu şekilde:

21 Ağustos: Türkiye - Letonya | 19.00

Türkiye - Letonya | 19.00 23 Ağustos: Türkiye - Slovenya | 19.00

Türkiye - Slovenya | 19.00 24 Ağustos: Türkiye - Macaristan | 19.00

Türkiye - Macaristan | 19.00 26 Ağustos: Türkiye - Almanya | 19.00

28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE