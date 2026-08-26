Türkiye-Almanya CANLI İZLE | CEV 2026 Avrupa Şampiyonası CANLI MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor. Gruptaki ilk üç maçını da kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Voleybolseverler ise Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları'nın Almanya maçıyla ilgili tüm detaylar...