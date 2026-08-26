Türkiye-Almanya CANLI İZLE | CEV 2026 Avrupa Şampiyonası CANLI MAÇ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor. Gruptaki ilk üç maçını da kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmasında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Voleybolseverler ise Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları'nın Almanya maçıyla ilgili tüm detaylar...
Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı için sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Milliler, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor. Voleybolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman?", "Türkiye-Almanya voleybol maçı saat kaçta?" ve "Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Filenin Sultanları'nın Almanya karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Almanya voleybol maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye-Almanya voleybol maçı saat 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Almanya voleybol maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 3'TE 3 YAPTI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ardından Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında ise Macaristan'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyete daha imza attı. Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda oynadığı ilk üç karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı ve Almanya maçı öncesinde namağlup durumda bulunuyor.
FİLENİN SULTANLARI'NIN 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI
Türkiye'nin A Grubu'ndaki grup maçları şu şekilde:
- 21 Ağustos: Türkiye - Letonya | 19.00
- 23 Ağustos: Türkiye - Slovenya | 19.00
- 24 Ağustos: Türkiye - Macaristan | 19.00
- 26 Ağustos: Türkiye - Almanya | 19.00
- 28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00
TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE