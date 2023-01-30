Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kadrosuna kattı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Kayode ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Ümraniyespor forması giyecek.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kayode! Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.