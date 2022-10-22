Karagümrük'e sahasında 3-1 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar karşılaşmanın ardından konuştu. Bitiricilik konusunda takım kalitesinin yetersiz kaldığını söyleyen Uçar, maçın hakeminin de iyi bir yönetim gösterdiğini söyleyerek tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, bu sezon sahasında ilk kez oynayan Ümraniyespor, Karagümrük'e 3-1 mağlup olarak henüz galibiyetle tanışamadı. Teknik Direktör Recep Uçar karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ligin 10. haftasında olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Uçar, "Evimizde ilk oynadığımız, tarihi bir maçta kazanarak bugünü milat olarak kabul edip lige tutunmak istiyorduk. Haftayı da iyi geçirdik. İyi kurguladığımız bir maçtı. Rakibin sol kanadından bulduğumuz bir golle 2. dakikada öne geçtik. Bugün 5 dakika, öncesinde de 17 dakika olmak üzere bu sezon toplamda 22 dakika skor olarak önde götürdük. İlk yarıda dengeli bir oyun oldu. 3. bölgede en büyük sıkıntımız, belki de kalitemizin yetmediği, sonuçlandırmadan doğan sıkıntılar var. İkinci yarıya yüksek moralle başladık ama çıkarken kaptırdığımız bir topta, Diagne'nin de kalitesini kullanarak attığı bir gol var. Direkten dönen topumuz oldu. Rakibin en güçlü noktası olan duran toptan 3. golü bulduğu ve kazandığı bir maç oldu. Pirlo hocayı ve Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz, rakip kaleye en iyi giden takımlardan birisiyiz ama sonuçlandırma anlamında zaaflarımız var. Bugün de öyle bir maç oldu. Seyircimizin önünde kazanamadığımız için üzgünüz. Bundan sonraki süreçte oyuncular iyi oynamaya çalışıp ligde var olmaya çalışacağız. Genelde kaybeden takımların teknik adamları hakemleri eleştirir. Ben 9 puanı hakem hatalarıyla giden bir teknik adam olarak konuşuyorum. Kolay psikolojiyle maça çıkmıyoruz. Maç içinde de ben zaman zaman agresiftim. Hakeme de yükseldiğim pozisyonlar oldu. Ama özeleştiri yaparsak, bugün hakemi gösterdiği yönetimden dolayı tebrik ediyorum. Dürüst bir yönetim sergiledi. Mağlup olunca eleştirilerimiz olur ama doğru işler yapınca da övgüyü hak ediyorlar. Hakemlik bir durum yoktu maçta. Objektif yönetimden dolayı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

