"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN PERFORMANSI"

"Başkanımızın açıkladığı gibi, her iki taraf için de doğru bir karar olacağı için Fenerbahçe'den ayrıldım. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Böyle bir mola vermek benim için de daha iyi olacaktı"