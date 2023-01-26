Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen Berke Özer, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, transferi ve kariyer sürecine ilişkin pek çok şey aktardı. Berke Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ümraniyespor kalecisi Berke Özer'den eski takım arkadaşı Altay Bayındır'a büyük destek!
Süper Lig'de Ümraniyespor forması giyen Berke Özer, açıklamalarda bulundu. Eski takım arkadaşı Altay Bayındır hakkında da konuşan Berke, "Altay Bayındır'a fazla yüklenildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"WESTERLO'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
"HangiKredi Ümraniyespor'a transferim son anda gelişti. Burada olmaktan çok mutluyum.Westerlo'ya gitme sürecimiz başarılı oldu. 2 sezonun tamamında oynadım. Kariyerimde düzenli oynadığım ilk dönemdi. Kariyer ve psikolojik açıdan çok şey öğrendim."
"Belçika Ligi bir genç oyuncu için harika bir yer. Scoutlar burayı izliyor ve futbol kültürü çok iyi. Buraya Hollanda'yı da ekleyebilirim. Şu an için tek hedefim, performansımın yüksek olduğu döneme geri dönebilmek."