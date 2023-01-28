Antalyaspor Ümraniyespor 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 21:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023- 21:13
Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi oldu
Ev sahibi takımın gollerini Larsson, Güray Vural ve Fredy kaydetti.
Konuk takımın golleri ise Umut Nayir ve Onur Ayık'tan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 19, Ümraniyespor ise 15 yaptı.