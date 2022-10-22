Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümraniye'nin golünü 3. dakikada Umut Nayir kaydederken; Karagümrük bu gole 8'de Davide Biraschi, 55. dakikada Mbaye Diagne ve 90'da Fabio Borini ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor'un ligde galibiyet hasreti sürerken 3 puanda kaldı. Karagümrük ise üst üste 2. galibiyetini alarak 12 puana yükseldi.
Ligin 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3
Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.