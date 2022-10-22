Ümraniyespor 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük deplasmanda kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 16:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022- 16:39