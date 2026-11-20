UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek finalde eşleşen İspanya ve Fransa, erken final niteliğinde bir maç oynayacak. İşte Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı dev turnuvada tüm eşleşmeler...

UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final ve play-off aşamalarının kura çekimi gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucu, erken final niteliğinde bir eşleşme gerçekleşti.

İspanya ve Fransa, çeyrek finalde tur atlamak üzere karşı karşıya gelecek. Daha önce hem EURO 2024 hem de FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fransa Milli Takımı, iki turnuvaya da İspanya'ya elenerek veda etmişti.

EURO 2024'te oynanan yarı final maçı İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki yarı final maçında ise İspanya rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmiş ve adını finale yazdırmıştı.

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde tüm eşleşmeler...

Çeyrek Final:

İspanya-Fransa

Norveç-İngiltere

Hollanda-Portekiz

Belçika-Almanya

Yarı Final:

Hollanda-Portekiz / İspanya-Fransa

Belçika-Almanya / Norveç-İngiltere

Play-off (B/C):

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Kuzey Makedonya

Estonya-Romanya

Faroe Adaları-Gürcistan

Belarus-İsrail

Play-off (A/B):

Bosna Hersek-Danimarka

Macaristan-Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti-Hırvatistan

Slovenya-Galler

UEFA ULUSLAR LİGİ ÇEYREK FİNALLERİ NE ZAMAN?

UEFA'nın duyurduğu organizasyon takvimine göre çeyrek final mücadeleleri ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off maçları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final aşaması ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.

DEV HEYECAN YİNE TURKUVAZ MEDYA'DA YAŞANACAK

Büyük bir heyecana sahne olacak olan bu dev maçlar, Turkuvaz Medya sayesinde seyircilerle şifresiz ve canlı olarak buluşacak. A Spor, ATV, A Haber, A Para ve A2 ekranlarında futbol bayramı yaşanacak.