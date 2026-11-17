Galatasaray'da Roland Sallai şoku! Milli maç öncesi sakatlandı
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sakatlık geçirdi ve ilk 11'den çıkarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynadığı maç öncesi ısınmada sakatlık geçirdi.
Sallai'nin yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'den çıkarıldığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.