UEFA Uluslar B Ligi'nde Polonya ile İsveç kozlarını paylaşıyor. B Ligi 4. Grup'ta liderliği garantileyen İsveç, deplasmanda Polonya'ya konuk oluyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan ev sahibi takım ise müsabakadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. A Para ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 6. ve son hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Polonya, sahasında İsveç'i ağırlıyor. Tarczynski Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ligde kalma umutlarını sürdürmek için sahada yer alıyor. Jan Urban yönetimindeki Polonya, son maçında Romanya'ya 2-1 mağlup olarak önemli bir avantajı kaybetti. Grupta liderliği garantileyen İsveç ise Bosna Hersek karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Polonya deplasmanına çıkıyor.

POLONYA-İSVEÇ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Polonya: Abramowicz, Pyrka, Potulski, Bednarek, Kubiak, Zielinski, Nowak, Regula, Szymanski, Zalewski, Benedyczak



İsveç: Törnqvist, Bejimo, Lagerbielke, Smith, Stroud, Larsson, Karlström, Bernhardsson, Njie, Ayari, Gyökeres

POLONYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki Polonya - İsveç karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor.

POLONYA KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Jan Urban yönetimindeki Polonya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta istediği sonuçları alamadı. Son maçında Romanya deplasmanına çıkan Polonya, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla dört puanda kalan ev sahibi ekip, son hafta öncesinde üçüncü sırada bulunuyor.

Polonya, İsveç karşısında alacağı sonuçla B Ligi'nde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip için karşılaşmanın sonucu, küme düşme ve play-off hesapları açısından büyük önem taşıyor.

İSVEÇ LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Graham Potter yönetimindeki İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergiledi. Geride kalan beş karşılaşmada dört galibiyet alan İsveç, 13 puanla grup liderliğini garantiledi. Konuk ekip, son maçında Bosna Hersek'i 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Daniel Svensson'un erken golüyle öne geçen İsveç'te Viktor Gyökeres de penaltıdan iki kez fileleri havalandırdı. İsveç, Polonya deplasmanında da kazanarak grup aşamasını yenilgisiz tamamlamayı amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: