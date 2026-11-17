UEFA Uluslar A Ligi'nde Danimarka ile Norveç kozlarını paylaşıyor. A Ligi'nde çeyrek final bileti almak isteyen ev sahibi takım, Parken Stadyumu'nda Norveç'i ağırlıyor. Konuk ekip ise tur şansını sürdürmek için galibiyet parolasıyla sahada yer alıyor. A Haber ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Ligi'nde mücadele eden Danimarka, 6. ve son hafta karşılaşmasında Norveç'i konuk ediyor. Parken Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip, çeyrek final biletini alabilmek için sahaya çıktı. Brian Riemer yönetimindeki Danimarka, son maçında Portekiz'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Norveç ise Galler karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından umutlarını son karşılaşmaya taşıdı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Danimarka: Hermansen, Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle, Hjulmand, Höjberg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Höjlund



Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Sörloth, Haaland

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DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Danimarka - Norveç karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A HABER ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DANİMARKA ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALMAK İSTİYOR

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynadığı karşılaşmaların ardından ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, üçüncü sıradaki Norveç'in üç puan önünde yer alıyor. Brian Riemer'in öğrencileri, Norveç karşısında mağlubiyet yaşamaması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Danimarka, son maçında deplasmanda Portekiz'i 4-1 mağlup ederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Karşılaşmada Rasmus Hojlund iki kez fileleri havalandırırken Pierre-Emile Hojbjerg ve Joachim Andersen de gol sevinci yaşadı. Bu sonuçla moral bulan Danimarka, kendi sahasında da kazanarak grup aşamasını güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor.

NORVEÇ'İN ÇEYREK FİNAL UMUDU SÜRÜYOR

Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, gruptaki son karşılaşmaya üç puan geride giriyor. Konuk ekip, çeyrek final şansını sürdürebilmek için Danimarka karşısında üç farklı galibiyet elde etmek zorunda.

Norveç, son maçında Galler'i sahasında 3-1 mağlup etti. Mücadelede Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve Erling Haaland fileleri havalandırdı. Üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından Galler karşısında kazanan Norveç, bu galibiyetin getirdiği moralle Danimarka deplasmanına çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: