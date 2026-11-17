Galler - Portekiz CANLI İZLE (Galler - Portekiz maçı A Spor canlı izle)
UEFA Uluslar A Ligi'nde Galler ile Portekiz kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, rakibi karşısında deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Galler ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arıyor. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanırken, Galler ile Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'taki mücadelede Portekiz, deplasmanda kazanarak liderliğini korumayı amaçlıyor. Galler ise taraftarı önünde alacağı puanlarla play-off hattındaki konumunu güvence altına almak istiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Dasilva, Sheehan, Brooks, James, Wilson, Thomas, Colwill
Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Veiga, Cancelo, Neves, Vitinha, Trincao, Fernandes, Neto, Ramos
GALLER-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
GALLER - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Galler - Portekiz mücadelesi 17 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Cardiff City Stadium'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
GALLER - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler - Portekiz karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
PORTEKİZ'DE HEDEF GRUP LİDERLİĞİ
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlamak için Galler deplasmanında sahaya çıktı. Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, son karşılaşmasında Danimarka'yı ağırladı. Mücadelede rakibine 4-1 mağlup olan Portekiz, liderlik yarışında önemli bir darbe aldı.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
GALLER NORVEÇ MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR
Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler, son maçında Norveç deplasmanında boy gösterdi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Galler, grup aşamasındaki son maçında taraftarının desteğiyle puan ya da puanlar kazanmayı hedefliyor.
GALLER-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: