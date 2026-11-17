Galler - Portekiz CANLI İZLE (Galler - Portekiz maçı A Spor canlı izle)

UEFA Uluslar A Ligi'nde Galler ile Portekiz kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, rakibi karşısında deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Galler ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arıyor. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri