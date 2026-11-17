Macaristan-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta? 17 Kasım maç bilgileri
Macaristan ile Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde sezonun en önemli grup karşılaşmalarından birine çıkıyor. Liderlik yarışında son 90 dakikaya girilirken iki takım için farklı sonuçların anlamı büyük. Peki maç kaçta başlayacak, nerede oynanacak, hangi kanaldan izlenebilecek?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde son hafta heyecanı Macaristan-Kuzey İrlanda mücadelesiyle devam ediyor. Grubun ilk iki sırasındaki takımlar, doğrudan A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkacak. Peki Macaristan-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın bilgileri...
Macaristan-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
MACARİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan-Kuzey İrlanda maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 6. hafta karşılaşması, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak.
MACARİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları Turkuvaz Medya bünyesindeki kanallarda yayınlanıyor. Ancak Macaristan-Kuzey İrlanda mücadelesi için Türkiye'de kesinleşmiş bir yayın kanalı açıklanmadı. Karşılaşma, açıklanan 17 Kasım televizyon yayın listesinde yer almıyor.
MACARİSTAN-KUZEY İRLANDA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU
Kuzey İrlanda, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nda beş maç sonunda 11 puan topladı. Macaristan ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Grupta Ukrayna 4 puanla üçüncü, Gürcistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Liderlik mücadelesi Macaristan ile Kuzey İrlanda arasında yaşanıyor.