Macaristan-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta? 17 Kasım maç bilgileri

Macaristan ile Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde sezonun en önemli grup karşılaşmalarından birine çıkıyor. Liderlik yarışında son 90 dakikaya girilirken iki takım için farklı sonuçların anlamı büyük. Peki maç kaçta başlayacak, nerede oynanacak, hangi kanaldan izlenebilecek?