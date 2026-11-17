Sergen Yalçın'a milli takım reçetesi! Usta yazarlarından santrfor krizi ve yeni yapılanma eleştirisi
A Milli Takım'ın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetle UEFA Uluslar Ligi'ni puansız tamamlamasının ardından Spor yazarları, Ay-yıldızlıların performansını değerlendirdi. Murat Özbostan, Fatih Doğan, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken yorumlar geldi.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında 2-1 kaybetti. Sergen Yalçın ile yeni bir yapılanmaya giren A Milli Futbol Takımı'nın performansını Sabah Spor'un usta kalemleri değerlendirdi.
-Santrfor krizi devam ediyor. Bu iş nasıl çözülecek?
Murat Özbostan: Santrfor krizini çözmek için günü kurtarmaya yönelik tercihlerden vazgeçmek gerekiyor. Milli Takım'da sadece fizik gücü yüksek değil, sırtı dönük oynayabilen, savunma arkasına koşu yapan ve bitiriciliği olan forvetlere ihtiyaç var.
Murat Özbostan: Eldeki oyuncuların özelliklerine göre oyun sistemi oluşturulmalı. Genç santrforlara daha fazla şans verilmeli. Avrupa'da forma giyen, düzenli oynayan ve gelişim gösteren isimler de takip edilmeli. Ayrıca altyapıdan santrfor yetiştirmek uzun vadeli bir proje hâline getirilmeli. Çünkü gerçek çözüm, her turnuva öncesinde golcü aramak değil, sürdürülebilir bir havuz oluşturmaktır.