UEFA Uluslar Ligi'nde B3 Grubu'nun ikincilik düğümü Dublin'de çözülecek. İrlanda, 5 puanla çıktığı son karşılaşmada 6 puanlı Kosova'yı ağırlayacak. İrlanda'nın galibiyeti, A Ligi'ne yükselme play-off'unu garantileyecek. Peki, İrlanda-Kosova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. İrlanda ile Kosova, grup ikinciliğini belirleyecek karşılaşmada Dublin'de kozlarını paylaşacak. A Ligi'ne yükselme play-off'u açısından büyük önem taşıyan maç öncesi yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İrlanda-Kosova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

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İRLANDA-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

İrlanda-Kosova maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

İRLANDA-KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Turkuvaz Medya bünyesinde maçın yayınlanacağı kanal bilgisi ise henüz netleşmedi.

S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin platformun abonelik koşullarını karşılaması gerekiyor.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

İrlanda, 14 Kasım'da deplasmanda karşılaştığı Avusturya'ya 1-0 mağlup oldu.

Kosova ise aynı gün İsrail ile golsüz berabere kaldı. İki takım arasında 24 Eylül'de oynanan ilk maçı Kosova 1-0 kazanmıştı.

İRLANDA'NIN GOL UMUDU TROY PARROTT

İrlanda'nın hücum hattında Troy Parrott öne çıkıyor. Milli futbolcu, son 8 resmî milli maçında 10 gol kaydederek takımının en önemli gol silahlarından biri oldu.

Karşılaşmayı Letonyalı hakem Edgars Maļcevs yönetecek.