Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması!

Teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini açıkladı.

A Milli Takım'ın başına geçtiği resmen duyurulması beklenen Sergen Yalçın, katıldığı bir programda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiğini açıkladı.

Aldığı görev hakkında konuşan Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.' Halkı yeniden Milli Takım'ın arkasında kenetleyeceğiz." dedi.

ULUSLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Uluslar Ligi'ndeki son durum hakkında konuşan Sergen Yalçın, "A Grubu'ndan kesinlikle düşmememiz lazım. Çünkü bizim seviyemizi artıracak maçlar onlar. Belçika'yı yenersek play-off oynayacağımızı düşünüyorum. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. 4 yıllık anlaşma size fazla gelmesin. Çünkü şampiyonaların süresi bu kadar. Burada kalmak zorundayız. Tabii ki bazı değişimler olacak. Herkesin kendine göre plan, programı var. Çok yükleneceğiz ve kafayı yoracağız. Kimse merak etmesin. 2 maç kaldı, şansımız çok fazla yok ama farklı hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Milli takımın oyuncu havuzu hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Kenan'ın sakatlığı var. Milli takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Üstüne koya koya gidecek. Arda Güler de öyle. Biraz tecrübe kazandıklarında oyuncuları 2-3 kat artacak. Önemli oyuncular var, pozisyon oyuncuları var. Bunları birleştirip bir ahenk kurmaya çalışacağız. Oyuncuların hepsini tanıyoruz. Aşağıdan gelen önemli oyuncular var. Deniz Gül gibi, Can Uzun gibi, Aral Şimşir gibi... Bunlar da 1-2 sene sonraya kadar tecrübelenip milli takıma katkı verebilir." dedi.

"EN FAZLA KAYBEDERİZ"

Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika ve Fransa maçları için açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bu Belçika ve Fransa maçları için en önemli sorun, hazırlanma zamanımız yok. Biraz hızlandırılmış bir kurs gibi yapacağız. 'Belçika, Fransa maçları geçsin de öyle başlayayım göreve' demedim. Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize zarar verir." sözlerini sarf etti.

"HALKIN SEVİNMEYE İHTİYACI VAR"

Milli takımın başına geçtiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu konuda heyecanlıyım. İlk defa böyle bir göreve geliyorum. Tecrübe, hayatta ve bu işte çok önemli bir faktör. O yüzden kimse merak etmesin. Ben halkın teknik direktörüyüm. Halkın milli takımın arkasında koşmasını sağlayacağız. A Milli Takım duygusunu, birlik ve beraberlik duygusunu kurmak istiyorum ki yıllar boyunca milli takımda oynadım. Halkımızı mutlu etmek istiyorum. Halkın sevinmeye ihtiyacı var. Bu konu bizim için çok önemli. Herkese kapımız açık, bütün oyunculara. Yeter ki oynamayı hak etsinler. Bazen tercihler yapacağız, bu tercihler de eleştirilecek doğal olarak. Ama bunlar tercih. O tercihlere de herkes hazır olmalı. Henüz imza atmadım, işe başlamadım. Şu anda bir plan-program yapmadım takım ve oyuncularla ilgili." dedi.