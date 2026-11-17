UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna-Gürcistan karşılaşması, B2 Grubu'nun alt sıralarını doğrudan ilgilendiriyor. Ukrayna'nın beraberlikle yetinebildiği, Gürcistan'ın ise galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadele öncesi maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda olacağı araştırılıyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Ukrayna-Gürcistan karşılaşması için geri sayım başladı. B2 Grubu'nun 6. haftasında karşılaşacak iki takım, son maç öncesinde ligde kalma hesapları yapıyor. Ukrayna-Gürcistan maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak ve takımların puan durumu nasıl? İşte kritik mücadeleye ilişkin bilgiler...

Ukrayna-Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UKRAYNA-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ukrayna-Gürcistan maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 6. hafta karşılaşması, Slovakya'nın Košice kentindeki Košice Futbol Arena'da oynanacak.

Ukrayna, kendi sahasındaki mücadelelerini ülke dışında oynadığı için karşılaşmaya Slovakya'da ev sahipliği yapacak.

UKRAYNA-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna-Gürcistan maçının Türkiye'deki canlı yayın kanalı resmî olarak doğrulanmadı. Turkuvaz Medya'nın 17 Kasım için açıkladığı UEFA Uluslar Ligi yayın programında bu karşılaşma yer almıyor.

Açıklanan programda Galler-Portekiz, Danimarka-Norveç ve Polonya-İsveç maçları bulunuyor. Ukrayna-Gürcistan karşılaşması için doğrulanmış ayrı bir Türkiye yayın bilgisi bulunmuyor.

UKRAYNA VE GÜRCİSTAN'IN GOL İSTATİSTİKLERİ

Ukrayna, UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nda geride kalan 5 karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Son üç grup maçını kaybeden Ukrayna, galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlıyor.

Gürcistan ise 5 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı. Kalesinde 4 gol gören ekip, Ukrayna karşısında hem ilk golünü hem de ilk galibiyetini arayacak.

Gürcistan'da Giorgi Tsitaishvili, Macaristan karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Buna karşılık cezasını tamamlayan Giorgi Kochorashvili, Ukrayna mücadelesinde yeniden teknik heyetin tercihleri arasında bulunabilecek.