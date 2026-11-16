Yunanistan - Sırbistan CANLI İZLE (Yunanistan - Sırbistan maçı A Spor canlı izle) UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Heyecan dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubun son maçında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşmemesi için Sırbistan'ın 4 farklı mağlup olması gerekiyor. Heyecan dolu mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Yunanistan: Mandas; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Karetsas, Zafeiris, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Douvikas
Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Babic, Bukinac; Nedeljkovic, Maksimovic, Lukic, S.Milinkovic-Savic; Mitrovic, Jovic.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Yunanistan-Sırbistan maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
İki takım, grup aşamasındaki ilk karşılaşmada 24 Eylül'de karşı karşıya geldi. Yunanistan, deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.