Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçında görev yapacak!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçında düdük çalacak.

Giriş Tarihi:
Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçında görev yapacak!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, 17 Kasım Salı günü Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

#Abdullah Bora Özkara #İbrahim Çağlar Uyarcan #Kadir Sağlam #Halil Umut Meler #Norveç #Danimarka
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
Sonraki Haber
Lille'den Berke Özer paylaşımı!