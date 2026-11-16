UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup son maçında İsviçre konuk ettiği İskoçya'yı mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 6. ve son maçında İsviçre, sahasında İskoçya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.



İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ferguson (kendi kalesine), 47. dakikada Boteli, 51. dakikada Sanches ve 89. dakikada Amdouni'den geldi.



Bu galibiyetle gruptaki puanını 16'ya çıkaran İsviçre, B Ligi 1. grubu namağlup bir şekilde lider bitirdi.



7 puanda kalan İskoçya ise grubu 3. sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ