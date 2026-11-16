Yunanistan evinde Sırbistan'ı tek golle geçti! A Milli Futbol Takımımız yoluna B Ligi'nde devam edecek
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan ile Sırbistan kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Yunanistan oldu. Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımımız, B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımımız, Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesiyle UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.
Yunanistan'ın Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 69. dakikasında Giorgos Masouras'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla A Ligi 2. Grup'taki tüm maçlarını kaybeden Sırbistan, puansız son sırada yer aldı.
Oynadığı 6 maçta 4 gol atıp kalesinde 12 gol gören Sırbistan, grubu -8 averajla tamamlarken, A Milli Futbol Takımı'ndan daha iyi performans gösterdiği için averaj farkıyla play-out oynama hakkı kazandı.
A Milli Futbol Takımı, Fransa, Belçika ve İtalya'nın bulunduğu grupta oynadığı 6 maçta puan alamazken, 4 gol atıp 15 gol yedi. Grubu -11 averajla tamamlayan ay yıldızlıların, play-out oynama hakkı kazanması için Sırbistan'ın deplasmanda 4-0 ya da 5 farklı mağlup olması gerekiyordu.
A Milli Futbol Takımı, Çekya'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.
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