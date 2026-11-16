Yunanistan evinde Sırbistan'ı tek golle geçti! A Milli Futbol Takımımız yoluna B Ligi'nde devam edecek

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan ile Sırbistan kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Yunanistan oldu. Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımımız, B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri